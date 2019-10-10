В Самарской области подросток угнал с парковки чужую «десятку», чтобы доехать до дома

СЕГОДНЯ 10:50 2019-10-10T10:50:17+03:00

Парень укатил на машине, пока ее хозяйка сидела в кафе

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В Приволжском районе полицейские раскрыли угон автомобиля ВАЗ-2110. Он пропал с парковки в селе Приволжье, пока его хозяйка — 29-летняя жительница поселка Томанский — сидела в кафе со своим приятелем.

- Угнанную машину при патрулировании заметили сотрудники ДПС. Они остановили ее и выяснили личность водителя. Им оказался 16-летний житель села Приволжье, который ранее был судим за кражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Молодой человек рассказал, что увидел незапертый автомобиль и решил доехать на нем до своего дома. Он сломал замок зажигания, соединил провода и завел авто. В отношении подростка возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Парню грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU