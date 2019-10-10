Для защиты диких птиц и зверей: на озерах вблизи Самары могут запретить охоту

СЕГОДНЯ 11:11 2019-10-10T11:11:03+03:00

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Территории нескольких озер, которые находятся в пригороде Самары, могут войти в зоны охраны охотничьих ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба департамента охоты и рыболовства Самарской области.

- Самара активно разрастается, и в тех местах, где раньше обитали птицы и звери, сейчас высятся новостройки. Из-за этого многие виды животных покинули привычные для них места обитания, а число оставшихся заметно сократилось. С просьбой защитить последние очаги обитания диких птиц и зверей к нам обратились местные жители, - отмечают в ведомстве.

Самарцы хотят не только сохранить животный мир вблизи города, но еще и обезопасить свои дома и садовые участки от людей, которые в летне-осенний период активно охотятся на животных с использованием огнестрельного оружия. Сейчас вопрос об установлении зон охраны охотничьих ресурсов на озерах Большое Рубежное, Яицкое и других находится на рассмотрении департамента охоты и рыболовства.

ИСТОЧНИК KP.RU