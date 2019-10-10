В Тольятти неизвестный сжег в подъезде велосипед и детскую коляску
В Тольятти днем 8 октября произошло ЧП. Неизвестный сжег детскую коляску и велосипед в подъезде дома № 69 на улице Голосова.
- Сгорело до каркаса все. Также из-за огня прорвало батарею, обгорел первый этаж, - сообщает владелица сгоревшего имущества Юлия.
Пострадавшая уверена, что поджог устроили специально.
- С детьми я вернулась в 17-00, пристегнула коляску в 17-15, муж вышел из дома, а в 17-30 уже все полыхало и весь подъезд был в черном дыму, - говорит местная жительница.
Потерпевшие обратились в полицию. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU