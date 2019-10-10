В Тольятти неизвестный сжег в подъезде велосипед и детскую коляску

СЕГОДНЯ 11:15 2019-10-10T11:15:52+03:00

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В Тольятти днем 8 октября произошло ЧП. Неизвестный сжег детскую коляску и велосипед в подъезде дома № 69 на улице Голосова.

- Сгорело до каркаса все. Также из-за огня прорвало батарею, обгорел первый этаж, - сообщает владелица сгоревшего имущества Юлия.

Пострадавшая уверена, что поджог устроили специально.

- С детьми я вернулась в 17-00, пристегнула коляску в 17-15, муж вышел из дома, а в 17-30 уже все полыхало и весь подъезд был в черном дыму, - говорит местная жительница.

Потерпевшие обратились в полицию. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU