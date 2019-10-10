В самарском ХК ЦСК ВВС выбрали нового капитана

СЕГОДНЯ 11:30 2019-10-10T11:30:26+03:00

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В составе самарского хоккейного клуба произошли изменения. Команду покинули нападающий Илья Юнгов и капитан Сергей Парфирьев. Первого обменяли на денежную компенсацию в команду МХЛ «Ладья», а второй по обоюдному согласию сторон расторг контракт с клубом. Нового капитана уже нашли.

- Капитаном команды стал защитник Егор Сорокин. Он выступает под номером 70, - сообщили в пресс-службе ХК ЦСК ВВС.

Егору Сорокину 22 года. Он перешел в клуб из команды «Молот-Прикамье» в августе 2019 года. До этого он выступал за такие клубы, как «Горняк-Учалы», «Толпар», «Ариада» и «Реактор».

ИСТОЧНИК KP.RU