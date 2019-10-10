2019-10-10T12:19:14+03:00
Общество

В Самаре собираются реконструировать горнолыжную базу "Чайка"

Власти города намерены провести маркетинговые исследования, чтобы узнать как лучше преобразовать эту территорию
Анастасия ФИЛАТОВА
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База находится в поселке Управленческий и сейчас почти не используетсяБаза находится в поселке Управленческий и сейчас почти не используетсяФото: Архив "КП"
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В Самаре собираются заняться развитием территории горнолыжной базы "Чайка", которая находится в поселке Управленческий около вертолетной площадки и сейчас почти не эксплуатируется. Сейчас департамент экономического развития, инвестиций и торговли ищет того, кто проведет маркетинговые исследования и разработает концепцию комплексного развития базы.

- Подрядчику предстоит исследовать рынок горнолыжного спорта, основные потребительские группы, выявить потенциальных конкурентов и преимущества развития базы "Чайка". Разработать бизнес-план, а также эскиз по реконструкции здания горнолыжной базы и предусмотреть размещение комплекса по оказанию необходимых сервисных услуг, - говорится в документации, размещенной на сайте госзакупок.

Победителя электронного аукциона определят 7 ноября. Провести все необходимые исследования подрядчику нужно будет до 20 декабря 2019 года. За выполнение работ ему обещают заплатить 700 тысяч рублей. Деньги выделят из городского бюджета. Отметим, что для реализации проекта в дальнейшем планируется привлекать инвесторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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