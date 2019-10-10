Председатель совета директоров «Крыльев Советов» об уходе Соболева: «Мы не рабовладельцы»

СЕГОДНЯ 12:42 2019-10-10T12:42:02+03:00

В этом сезоне в 12 турах Соболев забил 10 голов, а также впервые получил вызов в сборную России. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов не исключил, что один из лидеров гонки бомбардиров РПЛ Александр Соболев покинет команду до конца контракта, который истекает в 2021 году.

- Мы, безусловно, хотели бы иметь такого игрока в «Крыльях Советов». Мы очень гордимся приглашением в сборную. Это даст плюс всей команде. Конечно, для команды он очень полезный человек, но и мы не рабовладельцы, - цитирует Фетисова «ТАСС».

Напомним, в этом сезоне в 12 турах Соболев забил 10 голов, а также впервые получил вызов в сборную России. Ранее сообщалось, что за форвардом «Крыльев» следят скауты «Манчестер Юнайтед», «Арсенала», дортмундской «Боруссии» и ряда других европейских клубов.

ИСТОЧНИК KP.RU