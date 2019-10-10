2019-10-10T12:48:30+03:00
Общество

В Самарской области до вечера пятницы прогнозируют сильный ветер и дождь

МЧС советует жителям быть осторожнее и по возможности не выходить из дома
Анастасия ФИЛАТОВА
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Без зонта или дождевика на улицу лучше не выходитьБез зонта или дождевика на улицу лучше не выходитьФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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МЧС разослало экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Самарской области. В регионе прогнозируется сильный ветер и дождь.

- С 19:00 10 октября до 19:00 11 октября в Самарской области ожидается небольшой и умеренный дождь. Будет дуть южный ветер со скоростью 7-12 м/с. Местами его порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 3...8 °С местами до -2 °С, днем 7...12 °С, - сообщили в Приволжском УГМС.

Из-за ухудшения погоды ГУ МЧС по Самарской области советует жителям региона по возможности не выходить из зданий; не оставлять детей без присмотра; не стоять и не ходить рядом с деревьями, рекламными щитами, ЛЭП, недостроями, остановками общественного транспорта. Автомобилистам сотрудники МЧС советуют поставить машины в гараж или припарковать их подальше от деревьев. Тех, кого ненастье застанет за рулем, призывают быть осторожнее на дорогах и не лихачить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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