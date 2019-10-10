В Самарской области до вечера пятницы прогнозируют сильный ветер и дождь
МЧС разослало экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Самарской области. В регионе прогнозируется сильный ветер и дождь.
- С 19:00 10 октября до 19:00 11 октября в Самарской области ожидается небольшой и умеренный дождь. Будет дуть южный ветер со скоростью 7-12 м/с. Местами его порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 3...8 °С местами до -2 °С, днем 7...12 °С, - сообщили в Приволжском УГМС.
Из-за ухудшения погоды ГУ МЧС по Самарской области советует жителям региона по возможности не выходить из зданий; не оставлять детей без присмотра; не стоять и не ходить рядом с деревьями, рекламными щитами, ЛЭП, недостроями, остановками общественного транспорта. Автомобилистам сотрудники МЧС советуют поставить машины в гараж или припарковать их подальше от деревьев. Тех, кого ненастье застанет за рулем, призывают быть осторожнее на дорогах и не лихачить.
ИСТОЧНИК KP.RU