Смотрите на знаки: в Самаре на перекрестке Авроры - Промышленности погасли светофоры
В четверг, 10 октября, в Самаре сразу на двух перекрестках погасли светофоры. "Регулировщики" перестали работать на пересечении улицы Промышленности с улицами Авроры и Советской Армии. - На перекрестке Авроры - Промышленности отключено электроснабжение. Срок - до 16:00. На пересечении ули Промышленности и Советской Армии неисправность уже устранили, - сообщили в твиттере представители "Дорсигнала". Также в организации уточнили, что информацию о неработающих светофорах уже передали в ГИБДД. Пока при проезде перекрестка водителям советуют руководствоваться знаками.
ИСТОЧНИК KP.RU