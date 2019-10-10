Смотрите на знаки: в Самаре на перекрестке Авроры - Промышленности погасли светофоры

СЕГОДНЯ 13:30 2019-10-10T13:30:32+03:00

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В четверг, 10 октября, в Самаре сразу на двух перекрестках погасли светофоры. "Регулировщики" перестали работать на пересечении улицы Промышленности с улицами Авроры и Советской Армии. - На перекрестке Авроры - Промышленности отключено электроснабжение. Срок - до 16:00. На пересечении ули Промышленности и Советской Армии неисправность уже устранили, - сообщили в твиттере представители "Дорсигнала". Также в организации уточнили, что информацию о неработающих светофорах уже передали в ГИБДД. Пока при проезде перекрестка водителям советуют руководствоваться знаками.

ИСТОЧНИК KP.RU