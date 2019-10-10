2019-10-10T15:13:55+03:00
Общество

"Аккумулятор инноваций" стал"Лучшим Предприятием России 2018 года"

Научно-технический центр «Аккумулятор инноваций» вошел в число лучших отечественных предприятий, согласно всероссийскому рейтингу товаров и услуг «Звезда Качества»
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На основании экспертного анализа по официальным данным Государственных статистических органов РФ,«Аккумулятор инноваций» внесен в рейтинг надежных и привлекательных компаний для сотрудничества по Приволжскому федеральному округу, и входит в ТОП-10 по своему виду деятельности - «Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности».

Цель рейтинга – определить и показать обществу лидеров в сфере производства высококачественных отечественных услуг и товаров и способствовать общественному признанию предприятий. Звание «Лучшее предприятие страны» присваивается за неизменно высокое качество, а также достижение превосходства в бизнесе среди предприятий, которые ведут свою деятельность в Российской Федерации. При принятии решения исключается влияние человеческого фактора. Основными критериями оценки являются: чистая прибыль, оборотные активы, выручка от продаж. Рейтинг является комплексной, беспристрастной, объективной системой.

Благодаря профессиональной деятельности научно-технического центра «Аккумулятор инноваций», современная лаборатория которого аккредитована в соответствии с международными стандартами, компания «АКОМ» имеет возможность непрерывно совершенствовать технологический цикл производства аккумуляторов, а также осваивать новые направления, исходя из трендов глобального рынка.

Статус «Лучшее предприятие России» является очень престижным и позволяет размещать на продукции специальный знак – «Звезду Качества». Это заслуженный результат кропотливой работы всей команды, который подтверждает высокий профессионализм сотрудников,положительную деловую репутацию и стабильность предприятия.

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