2019-10-10T15:22:22+03:00
Общество

В Самарской области обманутых дольщиков хотят обеспечить бесплатной юридической помощью

С таким предложением выступила региональная прокуратура
Анастасия ФИЛАТОВА
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Юристы будут бесплатно помогать обманутым дольщикамЮристы будут бесплатно помогать обманутым дольщикамФото: Архив "КП"
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В Самарской области решили расширить меры поддержки обманутым дольщикам. В частности, предлагается обеспечить эту категорию граждан бесплатной юридической помощью. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение в Самарскую губернскую думу.

- Проект закона о бесплатной юридической помощи разработан прокуратурой области в целях снижения социальной напряженности среди граждан, признанных пострадавшими участниками долевого строительства, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Предполагается, что это нововведение не повлечет дополнительной нагрузки на областной бюджет. На его финансирование будут направляться средства, которые предусмотрены в региональной казне на 2019 год на компенсацию расходов государственным юридическим бюро и оплату труда адвокатов, которые оказывают бесплатную юридическую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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