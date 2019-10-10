В Самарской области обманутых дольщиков хотят обеспечить бесплатной юридической помощью
В Самарской области решили расширить меры поддержки обманутым дольщикам. В частности, предлагается обеспечить эту категорию граждан бесплатной юридической помощью. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение в Самарскую губернскую думу.
- Проект закона о бесплатной юридической помощи разработан прокуратурой области в целях снижения социальной напряженности среди граждан, признанных пострадавшими участниками долевого строительства, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Предполагается, что это нововведение не повлечет дополнительной нагрузки на областной бюджет. На его финансирование будут направляться средства, которые предусмотрены в региональной казне на 2019 год на компенсацию расходов государственным юридическим бюро и оплату труда адвокатов, которые оказывают бесплатную юридическую помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU