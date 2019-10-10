2019-10-10T16:14:29+03:00
Общество

«АКОМ» вошел в первую пятерку лидеров по производительности труда

Компания демонстрирует выдающиеся результаты, значительно превышающие целевые показатели
Поделиться:
Изменить размер текста:

АО «АКОМ» — флагман производства и реализации аккумуляторных батарей на постсоветском пространстве — находится в постоянном поиске передовых решений и прогрессивных подходов к организации производственного процесса. Являясь участником национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости», компания уже сейчас демонстрирует выдающиеся результаты, значительно превышающие целевые показатели.

Предприятие одним из первых в Самарской области включилось в реализацию пилотного проекта по повышению производительности труда. В результате производительность труда уже на начальном этапе реализации проекта увеличилась на отдельных технологических участках до 48%, в целом по итогам 2018 года составила 10, 5 млн. рублей на одного работающего, что на 18% выше по сравнению с 2017 г. при целевых показателях в 5% ежегодного роста. По системе бережливого производства и 5С обучено 100% сотрудников «АКОМ».

Эффективное выстраивание производственной культуры вывело компанию в лидеры Всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России-2019». Организатор проекта – деловой интернет-портал «Управление производством», который анализирует достижения отечественных промышленных предприятий, в том числе по приоритетной в экономике России теме производительности труда, формируя уникальный информативный отчет по ключевым отраслям. В ТОП-30 лучших предприятий страны, работающих в отрасли «Электротехническая промышленность», «АКОМ» занял почетное 4 место. В номинации «Лидеры по росту производительности труда за год» компания вошла в десятку лучших по отрасли.

До 2021 года предприятие планирует инвестировать порядка 500 млн рублей с целью реализации задач данного нацпроекта посредством автоматизации производства, внедрения передовых технологий и программного обеспечения для выпуска инновационных продуктов, повысить эффективность использования рабочего времени, снизить влияние человеческого фактора на качество продукции.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Представляла реальную опасность»: найденную под Тольятти пентаграмму из черепов предали огню
Плитка может упасть прямо на голову: тольяттинцев попросили не ходить рядом с культурным центром "Автоград"
Это уже традиция: сызранских подростков отвели в местное СИЗО-2
Кандидат на должность президента «Бешикташа» пообещал подписать Александра Соболева
"Удачи и побольше побед": Артем Дзюба записал видеобращение к юным сызранским футболистам
Пожар в частном доме в Тольятти с четырьмя погибшими мог устроить родственник одного из них
Появился список дорог Самарской области, которые приведут в порядок в 2020 году
В Новокуйбышевске гендиректор компании, который не заплатил налоги на 15 млн рублей, отделался условным сроком
В Самаре станет больше трамваев с валидаторами
В Самарской области обманутых дольщиков хотят обеспечить бесплатной юридической помощью
"Аккумулятор инноваций" стал"Лучшим Предприятием России 2018 года"
В Самаре на перекрестке Кирова - Мирная Granta после ДТП перевернулась на крышу
В Самаре отремонтируют старый мост через реку Сок и построят новый
Стало известно, когда начнут строить вторую очередь Фрунзенского моста
"Крыша" пошла по этапу: офицерам ФСБ и посредникам дали 46 лет на всех
Глава самарского минЖКХ: изменение методики расчета тарифа на вывоз ТКО может привести к его увеличению
В Тольятти ищут пропавшую 15-летнюю девушку с черным рюкзаком
Смотрите на знаки: в Самаре на перекрестке Авроры - Промышленности погасли светофоры
В Самарской области до вечера пятницы прогнозируют сильный ветер и дождь
Председатель совета директоров «Крыльев Советов» об уходе Соболева: «Мы не рабовладельцы»
В Самаре собираются реконструировать горнолыжную базу "Чайка"
В самарском ХК ЦСК ВВС выбрали нового капитана
В Тольятти неизвестный сжег в подъезде велосипед и детскую коляску
Для защиты диких птиц и зверей: на озерах вблизи Самары могут запретить охоту
В Самарской области подросток угнал с парковки чужую «десятку», чтобы доехать до дома
В Самаре выбрали имя для годовалого кайманчика из зоопарка