«АКОМ» вошел в первую пятерку лидеров по производительности труда

СЕГОДНЯ 15:24 2019-10-10T16:14:29+03:00

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АО «АКОМ» — флагман производства и реализации аккумуляторных батарей на постсоветском пространстве — находится в постоянном поиске передовых решений и прогрессивных подходов к организации производственного процесса. Являясь участником национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости», компания уже сейчас демонстрирует выдающиеся результаты, значительно превышающие целевые показатели.

Предприятие одним из первых в Самарской области включилось в реализацию пилотного проекта по повышению производительности труда. В результате производительность труда уже на начальном этапе реализации проекта увеличилась на отдельных технологических участках до 48%, в целом по итогам 2018 года составила 10, 5 млн. рублей на одного работающего, что на 18% выше по сравнению с 2017 г. при целевых показателях в 5% ежегодного роста. По системе бережливого производства и 5С обучено 100% сотрудников «АКОМ».

Эффективное выстраивание производственной культуры вывело компанию в лидеры Всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России-2019». Организатор проекта – деловой интернет-портал «Управление производством», который анализирует достижения отечественных промышленных предприятий, в том числе по приоритетной в экономике России теме производительности труда, формируя уникальный информативный отчет по ключевым отраслям. В ТОП-30 лучших предприятий страны, работающих в отрасли «Электротехническая промышленность», «АКОМ» занял почетное 4 место. В номинации «Лидеры по росту производительности труда за год» компания вошла в десятку лучших по отрасли.

До 2021 года предприятие планирует инвестировать порядка 500 млн рублей с целью реализации задач данного нацпроекта посредством автоматизации производства, внедрения передовых технологий и программного обеспечения для выпуска инновационных продуктов, повысить эффективность использования рабочего времени, снизить влияние человеческого фактора на качество продукции.