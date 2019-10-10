В Новокуйбышевске гендиректор компании, который не заплатил налоги на 15 млн рублей, отделался условным сроком

СЕГОДНЯ 15:56 2019-10-10T15:56:49+03:00

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Новокуйбышевский городской суд вынес приговор генеральному директору одного из ООО, которого уличили в уклонении от уплаты налогов на несколько миллионов рублей.

- Установлено, что руководитель компании с 2014 по 2015 год умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму более 15 млн рублей. Сделал он это с помощью фиктивных договоров поставки, которые он заключил с другими компаниями, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU