В Новокуйбышевске гендиректор компании, который не заплатил налоги на 15 млн рублей, отделался условным сроком
Новокуйбышевский городской суд вынес приговор генеральному директору одного из ООО, которого уличили в уклонении от уплаты налогов на несколько миллионов рублей.
- Установлено, что руководитель компании с 2014 по 2015 год умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму более 15 млн рублей. Сделал он это с помощью фиктивных договоров поставки, которые он заключил с другими компаниями, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5 года.
ИСТОЧНИК KP.RU