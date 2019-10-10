Пожар в частном доме в Тольятти с четырьмя погибшими мог устроить родственник одного из них

СЕГОДНЯ 16:42 2019-10-10T16:42:55+03:00

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В деле о поджоге частного дома в проезде Кутузова в Тольятти, который произошел в ночь на 5 октября, появился подозреваемый. Следователи предполагают, что пожар, в котором погибли четыре человека, устроил родственник одного из них.

Напомним, тела погибших с признаками отравления окисью углерода нашли в сгоревшем доме примерно в 2 часа ночи. Это были 58-летний и 50-летний мужчины, а также 35-летняя и 40-летняя женщины. Как пишет «Самарское обозрение», по подозрению в убийстве этих людей был задержан 64-летний двоюродный брат погибшего 58-летнего мужчины. Они оба были прописаны в этом доме.

По предварительным данным, у подозреваемого нашли металлическую канистру с бензином и несколько стеклянных бутылок с горючей жидкостью. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU