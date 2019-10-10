"Удачи и побольше побед": Артем Дзюба записал видеобращение к юным сызранским футболистам

СЕГОДНЯ 17:00 2019-10-10T17:00:09+03:00

Капитан сборной России внезапно решил передать "привет" ребятам из СШОР-2 перед матчем с Шотландией [видео]

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Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба записал видеобращение к юным сызранским спортсменам. Форвард национальной команды решил отправить "привет" в Сызрань перед отборочным матчем к Евро-2020 с Шотландией, который пройдет в четверг, 10 октября.

- Всем привет, я Артем Дзюба. Хочу передать привет футбольной школе № 2 из Сызрани. Ребят, удачи вам. Без травм, побед побольше. Болейте за сборную России, - обратился известный футболист к сызранцам.

Поступок Артема Дзюбы удивил не только жителей Самарской области, но и даже сотрудников регионального министерства спорта. Они прокомментировали это видеобращение так: "Рубрика "Невероятно, но факт!".

Артем Дзюба записал видеобращение к юным сызранским футболистам. Рубрика "Невероятно, но факт!". Форвард @TeamRussia Артём Дзюба перед сегодняшним матчем со сборной Шотландии передает привет юным футболистам сызранской спортшколы СШОР-2 @syzransport https://t.co/7E9zZSrNXR

ИСТОЧНИК KP.RU