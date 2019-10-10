Кандидат на должность президента «Бешикташа» пообещал подписать Александра Соболева

СЕГОДНЯ 17:01 2019-10-10T17:01:51+03:00

Ранее сообщалось, что за нападающим «КС» следят также «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», дортмундская «Боруссия», «Галатасарай» и «Вольфсбург». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В Турции заявили, что достигли принципиальной договоренности по трансферу футболиста «Крыльев Советов»

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Один из кандидатов на должность президента турецкого футбольного клуба «Бешикташ» Ахмет Нур Чеби пообещал в случае победы подписать нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на fotospor.com. По данным СМИ, Чеби восхищается игрой 22-летего россиянина.

При этом кандидат на пост президента «Бешикташа» заверил, что он достиг с самарским клубом принципиальной договоренности по трансферу игрока.

Напомним, за 12 туров со старта сезона РПЛ Александр Соболев забил 10 голов и вместе с форвардом «Ростова» Элдором Шомуродовым возглавляет гонку бомбардиров Премьер-лиги. Ранее сообщалось, что за нападающим «КС» следят также «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», дортмундская «Боруссия», «Галатасарай» и «Вольфсбург».

ИСТОЧНИК KP.RU