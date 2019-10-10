Это уже традиция: сызранских подростков отвели в местное СИЗО-2

СЕГОДНЯ 18:06 2019-10-10T18:06:56+03:00

Правда, здесь их не воспитывали, а заинтересовывали

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Сызранских подростков пригласили в гости в СИЗО-2. С экскурсией сюда пришли воспитанники Дворца творчества детей и молодежи, ученики и преподаватели центра помощи детям "Искра". Ребят познакомили с местом службы сотрудников пенитециарной системы и постарались заинтересовать профессией.

- Сотрудники СИЗО продемонстрировали искусство рукопашного боя, кинологи провели мастер-класс по дрессировке служебных собак, - рассказали в УФСИН РФ по Самарской области.

Также ребятам показали, как преследуют преступников или ловят осужденных, задумавших побег и спрятавшихся в автотранспорте. А в спортзале все гости смогли примерить бронежилет, на скорость собрать и разобрать автомат Калашникова.

ИСТОЧНИК KP.RU