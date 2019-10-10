«Представляла реальную опасность»: найденную под Тольятти пентаграмму из черепов предали огню

СЕГОДНЯ 18:48 2019-10-10T18:48:54+03:00

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Жуткую пентаграмму из черепов, обнаруженную жителями Тольятти в городском лесу, уничтожили. Это сделал предприниматель, с которым городская администрация Автограда заключила соглашение о вывозе с улиц трупов бродячих животных. Причем общий вес черепов и костей, из которых неизвестные выложили сатанинскую фигуру, составил более 600 килограммов! Об этом сообщает «Самарское обозрение»

- Фигуру убрали, черепа сожгли, - сообщили в тольяттинской мэрии

После этого землю, на которой располагалась жуткая пентаграмма, тщательно продезинфицировали. Как объяснили специалисты, это связано с тем, что даже после полного распада мягких тканей кости представляли опасность - они могли стать источником распространения инфекций и паразитов, и спровоцировать такие серьезные заболевания как, например чума, бешенство или даже сибирская язва.

ИСТОЧНИК KP.RU