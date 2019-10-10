2019-10-10T18:48:54+03:00
Общество

«Представляла реальную опасность»: найденную под Тольятти пентаграмму из черепов предали огню

Кости животных могли быть источником серьезных инфекций
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
Фото: Евгений Демидов, ТольяттиФото: Евгений Демидов, Тольятти
Изменить размер текста:

Жуткую пентаграмму из черепов, обнаруженную жителями Тольятти в городском лесу, уничтожили. Это сделал предприниматель, с которым городская администрация Автограда заключила соглашение о вывозе с улиц трупов бродячих животных. Причем общий вес черепов и костей, из которых неизвестные выложили сатанинскую фигуру, составил более 600 килограммов! Об этом сообщает «Самарское обозрение»

- Фигуру убрали, черепа сожгли, - сообщили в тольяттинской мэрии

После этого землю, на которой располагалась жуткая пентаграмма, тщательно продезинфицировали. Как объяснили специалисты, это связано с тем, что даже после полного распада мягких тканей кости представляли опасность - они могли стать источником распространения инфекций и паразитов, и спровоцировать такие серьезные заболевания как, например чума, бешенство или даже сибирская язва.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Осужденному на 2,5 года за кражу шоколадок детдомовцу предъявили новые обвинения
«Закрывала глаза на нарушения»: сотрудница пожарного надзора Тольятти попалась на взятках
В этом году нацпарк Самарская Лука не получит федеральных денег на экотуризм
«Ломать – не строить»: стало известно, сколько денег потратят на снос ветхой двухэтажки на ул.Советской
Избавили от сильных болей: самарские врачи впервые провели редчайшую операцию на мочевом пузыре
Стало известно, на каких улицах Самары могут появиться выделенные полосы для автобусов
Плитка может упасть прямо на голову: тольяттинцев попросили не ходить рядом с культурным центром "Автоград"
Это уже традиция: сызранских подростков отвели в местное СИЗО-2
Кандидат на должность президента «Бешикташа» пообещал подписать Александра Соболева
"Удачи и побольше побед": Артем Дзюба записал видеобращение к юным сызранским футболистам
Пожар в частном доме в Тольятти с четырьмя погибшими мог устроить родственник одного из них
Появился список дорог Самарской области, которые приведут в порядок в 2020 году