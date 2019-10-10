Избавили от сильных болей: самарские врачи впервые провели редчайшую операцию на мочевом пузыре

СЕГОДНЯ 19:40 2019-10-10T19:40:43+03:00

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Сегодня утром врачи Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина успешно провели редкую операцию на мочевом пузыре одного из пациентов. Обратившийся к ним мужчина страдал от нарушений функций мочеиспускания и сильных болей.

- В рентгеноперационной СОКБ впервые в Самаре выполнена операция по сакральной стимуляции у пациента с нарушениями функции мочеиспускания и болевым синдромом, - сообщили в больнице. – Это очень редкая операция, таких по всей стране выполнено не более двух десятков – в Москве, Питере, Тюмени и некоторых других городах. И, вот, наконец, эта, такая нужная пациентам операция, добралась до Самары.

Самарские врачи под руководством Олега Камадея и при поддержке московских коллег установили мужчине специальный нейростимулятор, который теперь будет выполнять функции так называемого «водителя ритма» мочевого пузыря, то есть контролировать мочеиспускательную функцию пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU