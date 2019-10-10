«Ломать – не строить»: стало известно, сколько денег потратят на снос ветхой двухэтажки на ул.Советской
Администрация Самары на сайте госзкупок ищет подрядчика, который согласится снести аварийный дом на ул.Советской, 95 в Кировском районе города. Еще семь лет назад комиссия признала его аварийным и непригодным для проживания. Жильцов выселили, но заброшенный двухэтажный барак еще несколько лет мозолил глаза пустыми глазницами окон.
- Начальная максимальная стоимость контракта- 506 тысяч рублей, средства выделят из бюджета города, - отмечается в документах закупки.
В перечень работ помимо непосредственно демонтажа вошли ограждение территории работ от проезжей части и мест, где ходят пешеходы, а также защита кустов и деревьев рядом со зданием.
ИСТОЧНИК KP.RU