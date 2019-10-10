«Ломать – не строить»: стало известно, сколько денег потратят на снос ветхой двухэтажки на ул.Советской

СЕГОДНЯ 20:07 2019-10-10T21:43:31+03:00

Дом признали аварийным еще семь лет назад, но демонтировать развалюху решили только сейчас

Изменить размер текста: A A

Администрация Самары на сайте госзкупок ищет подрядчика, который согласится снести аварийный дом на ул.Советской, 95 в Кировском районе города. Еще семь лет назад комиссия признала его аварийным и непригодным для проживания. Жильцов выселили, но заброшенный двухэтажный барак еще несколько лет мозолил глаза пустыми глазницами окон.

- Начальная максимальная стоимость контракта- 506 тысяч рублей, средства выделят из бюджета города, - отмечается в документах закупки.

В перечень работ помимо непосредственно демонтажа вошли ограждение территории работ от проезжей части и мест, где ходят пешеходы, а также защита кустов и деревьев рядом со зданием.

ИСТОЧНИК KP.RU