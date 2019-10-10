2019-10-10T21:16:26+03:00
Общество

В этом году нацпарк Самарская Лука не получит федеральных денег на экотуризм

На сайте «Национальные проекта – будущее России» опубликовали список из восьми нацпарков, которые получат средства на развитие туризма. Самарской луки там нет
Ольга НОВИКОВА
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Экоактивисты обеспокоены судьбой Самарской лукиЭкоактивисты обеспокоены судьбой Самарской лукиФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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На создание и реконструкцию туристической инфраструктуры в рамках нацпроекта «Экология» в этом году восемь нацпарков получат более ста миллионов рублей. Об этом сообщает портал «Национальные проекты – будущее России» со ссылкой на Агентство стратегических инициатив. В список вошли "Национальные парки "Плещеево озеро" (Ярославская область), "Тункинский" (Бурятия), "Зюраткуль" и "Таганай" (Челябинская область), "Башкирия", "Угра" (Калужская область), "Прибайкальский" (Иркутская область) и "Русский Север" (Вологодская область).

- Среди критериев, по которым отбирали победителей - прирост туризма в последние годы, планируемый прирост турпотока с учетом развития инфраструктуры, транспортная доступность, возможность посещения инвалидами, доход от туристических услуг, а также наличие дополнительных источников финансирования, - пояснили на портале нацпроектов.

А вот Самарская лука в списке отсутствует. Тем не менее, наш нацпарк признан одним из самых перспективных в плане туристического потенциала. В общей сложности в Минприроды РФ поступили заявки от 52 нацпарков – Самарская Лука заняла в списке пятое место (87 баллов), уступив лишь Куршской косе, Зюраткулю, Тункинскому нацпарку и нацпарку «Башкирия». Не исключено, что Самарская лука получит федеральные средства в следующем году.

Напомним, недавно чиновники выделили средства на межевание Самарской Луки. Из состава нацпарка хотят вывести Жигулевск и несколько сел. Местные жители создали петицию против застройки национального парка и за сохранение природы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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