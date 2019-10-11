В Тольятти семеро членов банды отделались условным сроком за изготовление поддельных моторных масел

СЕГОДНЯ 08:37 2019-10-11T08:40:27+03:00

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Центральный районный суд Тольятти вынес приговор 7 членам ОПГ, которые занимались изготовлением контрафактного машинного масла и использовали товарные знаки известных производителей.

- Установлено, что житель Тольятти организовал подпольный цех по производству контрафактного машинного масла. Он контролировал процесс изготовления, заказывал необходимое сырье и перевозил готовую продукцию. Его сообщники разливали товар в канистры и бочки, а потом наклеивали на них этикетки с наименованием брендовых марок моторных масел, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленников задержали на складах в Центральном районе Тольятти. При обыске полицейские нашли там более 50 тысяч литров поддельного машинного масла и свыше 600 пустых бочек.

Все члены банды получили условные сроки. Организатору суд назначил 2 года лишения условно свободы с испытательным сроком 1,5 года, а остальным - от 1,2 до 2 лет условно с испытательным сроком 18 месяцев. Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU