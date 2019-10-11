В Самаре «Прибывалка» станет доступна для слабовидящих пассажиров
Мобильное приложение «Прибывалка», которая показывает время прибытия на остановку то или иного вида общественного транспорта, станет доступна и для слабовидящих самарцев. Авторы программы намерены разработать дополнительный сервис для таких пассажиров. Об этом стало известно в ходе заседания Общественного совета при городском департаменте транспорта.
- Вопрос о разработке сервиса для слабовидящих пассажиров планируется обсудить совместно с представителями самарского отделения Общества слепых, - отметили в ведомстве.
Отметим, что «Прибывалка» является одним из самых популярных приложений в Самаре. Количество сеансов входа в сервис оценивается в 1,5 млн ежедневно.
ИСТОЧНИК KP.RU