2019-10-11T08:52:45+03:00
Общество

В Самаре «Прибывалка» станет доступна для слабовидящих пассажиров

Разработчики приложения хотят создать дополнительный сервис для этой категории граждан
Анастасия ФИЛАТОВА
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Слабовидящие пассажиры тоже смогут узнавать время прибытия автобуса на остановкуСлабовидящие пассажиры тоже смогут узнавать время прибытия автобуса на остановку
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Мобильное приложение «Прибывалка», которая показывает время прибытия на остановку то или иного вида общественного транспорта, станет доступна и для слабовидящих самарцев. Авторы программы намерены разработать дополнительный сервис для таких пассажиров. Об этом стало известно в ходе заседания Общественного совета при городском департаменте транспорта.

- Вопрос о разработке сервиса для слабовидящих пассажиров планируется обсудить совместно с представителями самарского отделения Общества слепых, - отметили в ведомстве.

Отметим, что «Прибывалка» является одним из самых популярных приложений в Самаре. Количество сеансов входа в сервис оценивается в 1,5 млн ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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