2019-10-11T09:37:38+03:00
Общество

В Самарской области мужчина пришел в суд пьяным и всех обматерил

Теперь дебоширу придется заплатить штраф и провести два дня за решеткой
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчина попал под суд за причинение вреда здоровью человекуМужчина попал под суд за причинение вреда здоровью человекуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В одном из судов Самарской области недавно произошел неприятный случай. На судебное заседание явился пьяный мужчина, который в какой-то момент начал оскорблять всех фразами, далекими от тех, которые обычно употребляют в приличном обществе.

- Житель Большечерниговского района попал под суд за причинение вреда здоровью человеку. Оказавшись в здании суда, мужчина начал громко выражать свое недовольство в форме нецензурной брани. На замечания судебного пристава он не реагировал, за что на него было составлено два протокола, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Теперь дебоширу за непристойное поведение в суде придется заплатить штраф в 500 рублей и провести двое суток под административным арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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