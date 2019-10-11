2019-10-11T10:09:16+03:00
Общество

В Самаре наградили участников конкурса детского рисунке от СамГЭС

А в Центре обслуживания потребителей открыли выставку, посвященную 125-летию энергосбытовой деятельности в Самарской области
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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Победители получили дипломы и сувениры на фоне выставкиПобедители получили дипломы и сувениры на фоне выставки
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В Самаре подвели итоги детского конкурса «Свет в родном городе», который в социальных сетях проводил Самарагорэнергосбыт. К его завершению было приурочено открытие в Центре обслуживания потребителей выставки к 125-летию энергосбыта. На ее фоне победители получили дипломы и сувениры, а также приняли участие в экскурсии. Кстати, самому маленькому участнику конкурса – всего четыре года.

- Конкурс для детей мы проводим, чтобы привлечь внимание самых маленьких жителей Самары к теме электроснабжения города. В будущем они станут нашими потребителями, и мы хотели, чтобы они окунулись в мир света, в мир электроэнергетики, с самого детства. Выставка, посвященная 125-летию энергосбытовой деятельности в Самаре, рассказывает нашим посетителям о том, как строили первую электростанцию в Самаре, из чего состоит тариф на электроэнергию, как сложен процесс сбора и перераспределения средств, полученных от потребителей за электричество и позволяет узнать полезные советы о том, как её экономить, - объяснил директор Самарагорэнергосбыта Василий Мишина.

Выставка будет работать в офисе компании в течение месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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