Новый электробус приедет в Самару в течение месяца
Глава департамента транспорта Самары Сергей Маркин пролил свет на то, когда в город прибудет новый вид общественного транспорта. Речь идет об электробусе, появление которого было анонсировано в начале сентября. По словам чиновника, электробус МАЗ должен приехать в Самару в ближайший месяц.
- Опытная эксплуатация электробуса будет проведена в зимний период. Она позволит понять, насколько целесообразно будет внедрять такой вид транспорта в существующую маршрутную сеть, - сообщил Сергей Маркин на встрече с сотрудниками ТТУ.
Руководитель дептранса отметил, что электробус сможет подменять троллейбусы, когда на дорогах будут вестись ремонтные работы и движение по ним будет частично перекрыто.
ИСТОЧНИК KP.RU