Новый электробус приедет в Самару в течение месяца

СЕГОДНЯ 09:58 2019-10-11T10:00:35+03:00

Уже скоро электробус можно будет заметить на улицах Самары Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Глава департамента транспорта Самары Сергей Маркин пролил свет на то, когда в город прибудет новый вид общественного транспорта. Речь идет об электробусе, появление которого было анонсировано в начале сентября. По словам чиновника, электробус МАЗ должен приехать в Самару в ближайший месяц.

- Опытная эксплуатация электробуса будет проведена в зимний период. Она позволит понять, насколько целесообразно будет внедрять такой вид транспорта в существующую маршрутную сеть, - сообщил Сергей Маркин на встрече с сотрудниками ТТУ.

Руководитель дептранса отметил, что электробус сможет подменять троллейбусы, когда на дорогах будут вестись ремонтные работы и движение по ним будет частично перекрыто.

ИСТОЧНИК KP.RU