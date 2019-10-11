2019-10-11T10:23:49+03:00
Общество

Грузовая переправа Октябрьский спуск - Рождествено будет работать по-новому

Отменен вечерний рейс по пятницам и воскресеньям
Анастасия ФИЛАТОВА
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График работы грузовой переправы меняется с 11 октябряГрафик работы грузовой переправы меняется с 11 октябряФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре в очередной раз меняется график работы на грузовой переправе "Октябрьский спуск - Рождествено". С пятницы, 11 октября, суда по этому направлению будут ходить только три раза в день.

Как сообщает Самарское речное пассажирское предприятие, из Самары суда будут ежедневно отправляться в 8:00, 12:00 и 18:00, а из Рождествено - в 6:00, 10:30 и 16:30.

Вечерний рейс, который отправлялся из Самары в 20:00, а из Рождествено в 19:00 по пятницам и воскресеньям, отменен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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