2019-10-11T11:14:40+03:00
Общество

Плати один раз и катайся сколько хочешь: в семейном парке «Мегалэнд» в Самаре идет акция безлимит

В будни достаточно заплатить 399 рублей, а выходные – 649.
ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ
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Специальное предложение распространяется на аттракционы: батут «Надувная горка», «Батут-кенгуру», батутный парк (арена), «Лабиринт», «Детский сад», «Экстрим-парк», «Автодром», Тюбинг».Специальное предложение распространяется на аттракционы: батут «Надувная горка», «Батут-кенгуру», батутный парк (арена), «Лабиринт», «Детский сад», «Экстрим-парк», «Автодром», Тюбинг».
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В самарском парке развлечений «Мегалэнд» идет акция «Безлимит». Это значит, что можно будет один раз заплатить и кататься на всех аттракционах, каких захочется. В будни безлимитный билет стоит 399 рублей, в выходные – 649.

- Мы уверены - такой формат понравится как новичкам, так и постоянным посетителям, - рассказали в «Мегалэнде». - Первые смогут испытать все интересные им площадки, не переживая за время, а последние – вдоволь поиграть и отдохнуть на любимых аттракционах.

Парк развлечений находится в ТРК «Гудок» по адресу: улица Красноармейская, 131, 3 этаж.

Парк развлечений находится в ТРК «Гудок» по адресу: улица Красноармейская, 131, 3 этаж.

Специальное предложение распространяется на аттракционы: батут «Надувная горка», «Батут-кенгуру», батутный парк (арена), «Лабиринт», «Детский сад», «Экстрим-парк», «Автодром», Тюбинг». Акция не распространяется на игровые автоматы, также действуют ограничения по возрасту.

Парк развлечений находится в ТРК «Гудок» по адресу: улица Красноармейская, 131, 3 этаж.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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