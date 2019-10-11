Самарцы обсудят у «Ракеты» слова главы минЖКХ о возможном росте «мусорного тарифа»

СЕГОДНЯ 11:15 2019-10-11T11:15:04+03:00

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Слова министра энергетики и ЖКХ Самарской области Сергея Маркова об увеличении тарифа на вывоз мусора, которое может произойти при изменении методики расчета стоимости оказания данной услуги, вызвали недовольство местных жителей. Они намерены собраться возле «Ракеты» и высказать свое мнение по данному поводу.

- Сегодня, 11 октября, подано уведомление о проведении акции протеста 19 октября в 12:00 на площади имени Дмитрия Козлова возле музея «Самара Космическая», - написал в твиттере депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.

Одним из требований этого мероприятия будет отставка главы областного минЖКХ Сергея Маркова.

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ИСТОЧНИК KP.RU