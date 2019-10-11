В мэрии рассказали, какие дороги отремонтируют в Самаре в 2020 году
Стало известно, какие дороги обновят в Самаре в 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Речь идет о проведении капитального ремонта, реконструкции и ремонте большими картами.
- Значительный объем работ будет выполнен в поселке Мехзавод. Там обновят более десятка участков. Также будет проведена реконструкция двух участков дорог: Заводское шоссе от улицы Авроры до улицы XXII Партсъезда (2-я очередь) и улица XXII Партсъезда от улицы Солнечной до проспекта Кирова (1-я очередь – от Солнечной до Московского шоссе; 2-я очередь – от Карла Маркса до Ставропольской), - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.
Комплексный ремонт затронет следующие отрезки дорог:
- улица Победы от улицы Елизарова до улицы Гагарина;
- улица Стара-Загора от улицы Советской Армии до улицы Ново-Вокзальной;
- улица Мичурина от улицы Чкалова до проспекта Масленникова;
- улица Арцыбушевская от улицы Полевой до переулка Тургенева;
- улица Ленинская от дома № 1 по улице Ленинской до улицы Полевой.
Ремонт большими картами проведут на 42 участках дорог. Среди них: улицы Фадеева, Шверника, Запорожская, Верхне-Карьерная, Неверова, Средне-Садовая, Юных Пионеров, Смышляевское шоссе, Новомайская и другие. Полный список дорог можно посмотреть здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU