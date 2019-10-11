В мэрии рассказали, какие дороги отремонтируют в Самаре в 2020 году

СЕГОДНЯ 11:41 2019-10-11T11:42:23+03:00

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Стало известно, какие дороги обновят в Самаре в 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Речь идет о проведении капитального ремонта, реконструкции и ремонте большими картами.

- Значительный объем работ будет выполнен в поселке Мехзавод. Там обновят более десятка участков. Также будет проведена реконструкция двух участков дорог: Заводское шоссе от улицы Авроры до улицы XXII Партсъезда (2-я очередь) и улица XXII Партсъезда от улицы Солнечной до проспекта Кирова (1-я очередь – от Солнечной до Московского шоссе; 2-я очередь – от Карла Маркса до Ставропольской), - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Комплексный ремонт затронет следующие отрезки дорог:

- улица Победы от улицы Елизарова до улицы Гагарина;

- улица Стара-Загора от улицы Советской Армии до улицы Ново-Вокзальной;

- улица Мичурина от улицы Чкалова до проспекта Масленникова;

- улица Арцыбушевская от улицы Полевой до переулка Тургенева;

- улица Ленинская от дома № 1 по улице Ленинской до улицы Полевой.

Ремонт большими картами проведут на 42 участках дорог. Среди них: улицы Фадеева, Шверника, Запорожская, Верхне-Карьерная, Неверова, Средне-Садовая, Юных Пионеров, Смышляевское шоссе, Новомайская и другие. Полный список дорог можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU