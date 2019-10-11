2019-10-11T12:40:42+03:00
Происшествия

В Самаре сотрудник УФСИН отделался штрафом за хранение в машине марихуаны

Силовики нашли в багажнике мужчины около 30 г наркотических средств растительного происхождения
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: УФСБ по Самарской областиФото: УФСБ по Самарской области
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В Самаре суд вынес приговор старшему инспектору филиала в Промышленном районе ФКУ УИИ УФСИН по региону, который обвинялся в сбыте наркотических веществ.

- Летом 2019 года в машине 31-летнего сотрудника УФСИН было обнаружено и изъято около 30 грамм марихуаны. По данному факту 14 июня было возбуждено уголовное дело, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе УФСИН по Самарской области.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф в 20 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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