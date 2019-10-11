2019-10-11T12:59:18+03:00
Происшествия

В Сызрани на балконе дома нашли женщину с веревкой на шее

Сейчас правоохранители выясняют причины гибели сызранки
Анастасия ФИЛАТОВА
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Тело женщины висело прямо напротив балкона 2 этажа / Фото: КТВ-ЛучТело женщины висело прямо напротив балкона 2 этажа / Фото: КТВ-Луч
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Утром в пятницу, 11 октября, жители домов на проспекте 50 лет Октября в Сызрани стали свидетелями жуткой картины. Там на фасаде одной из многоэтажек нашли повешенной женщину, пишет КТВ-Луч.

По словам очевидцев, тело висело на веревке, прикрепленной к балкону третьего этажа. Погибшая была одета в синюю кофту и темные брюки.

На место выезжала следственно-оперативная группа. Правоохранителям предстоит установить личность женщины и выяснить все детали ее гибели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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