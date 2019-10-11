В Сызрани на балконе дома нашли женщину с веревкой на шее
Утром в пятницу, 11 октября, жители домов на проспекте 50 лет Октября в Сызрани стали свидетелями жуткой картины. Там на фасаде одной из многоэтажек нашли повешенной женщину, пишет КТВ-Луч.
По словам очевидцев, тело висело на веревке, прикрепленной к балкону третьего этажа. Погибшая была одета в синюю кофту и темные брюки.
На место выезжала следственно-оперативная группа. Правоохранителям предстоит установить личность женщины и выяснить все детали ее гибели.
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ИСТОЧНИК KP.RU