Между Самарой и Нижним Новгородом запустят прямые субсидируемые рейсы

СЕГОДНЯ 13:22 2019-10-11T13:22:29+03:00

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Между Самарой и Нижним Новгородом запускаются прямые субсидируемые рейсы. С 18 октября полеты между этими городами возьмет на себя авиакомпания «ИрАэро».

- Полеты по маршруту Нижний Новгород — Самара — Нижний Новгород будут выполняться пять раз в неделю, за исключением среды и воскресенья. Обслуживать рейс будут самолеты Sukhoi Superjet 100, - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Время в пути составит 1 час 5 минут. Цена билета в одну сторону составит от 2050 до 3990 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU