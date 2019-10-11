Между Самарой и Нижним Новгородом запустят прямые субсидируемые рейсы
Пассажиров будут перевозит на самолетах Sukhoi Superjet 100
Фото: авиакомпания "ИрАэро"
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Между Самарой и Нижним Новгородом запускаются прямые субсидируемые рейсы. С 18 октября полеты между этими городами возьмет на себя авиакомпания «ИрАэро».
- Полеты по маршруту Нижний Новгород — Самара — Нижний Новгород будут выполняться пять раз в неделю, за исключением среды и воскресенья. Обслуживать рейс будут самолеты Sukhoi Superjet 100, - сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Время в пути составит 1 час 5 минут. Цена билета в одну сторону составит от 2050 до 3990 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU