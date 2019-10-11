АВТОВАЗ анонсировал запуск производства LADA Vesta с "автоматом"
Автомобиль LADA Vesta, который выпускает тольяттинский АВТОВАЗ, получит автоматическую трансмиссию. Компания анонсировала запуск нового производства.
- На автомобилях будет установлена бесступенчатая трансмиссия японской марки Jatco. Она должна существенно повысить комфорт вождения. Новую коробку передач получат следующие автомобили семейства LADA Vesta: седан и седан Cross, SW и SW Cross, - сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа.
Сколько именно будет стоить обновленная Vesta и какие комплектации будут у автомобилей с автоматической трансмиссией, пока не известно. Информация об этом появится позднее.
ИСТОЧНИК KP.RU