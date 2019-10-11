В Самаре пьяная дама на кроссовере влетела на парковку и протаранила автомобиль

СЕГОДНЯ 14:25 2019-10-11T14:25:12+03:00

Только по счастливой случайности никто не пострадал

Изменить размер текста: A A

Днем в пятницу, 11 октября, на проспекте Карла Маркса в Самаре произошло серьезное ДТП. Там женщина, управляя кроссовером Kia Sorento, вылетела на парковку возле дома № 39, и снесла припаркованный автомобиль Hyundai.

- Момент ДТП увидел наш активист и вызвал сотрудников ГИБДД. Автомобилистка находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Только по счастливой случайности никто не пострадал, - сообщили представители «Ночного патруля» в соцсети.

Сейчас полицейские оформляют ДТП и собирают материал по статье «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию». К слову, от прохождения медицинского освидетельствования автомобилистка отказалась.

ИСТОЧНИК KP.RU