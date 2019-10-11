Пропустил мясо с бактериями: в Тольятти сотрудника ветобъединения будут судить за взятки и беспечность

СЕГОДНЯ 15:05 2019-10-11T15:05:04+03:00

Мужчина в течении двух лет незаконно "заработал" более 700 тысяч рублей

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В Тольятти правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении главного специалиста станции по борьбе с болезнями животных ГБУ «Самарское ветеринарное объединение». Его обвиняют в 4 эпизодах получения взяток и 2 преступлениях по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

- По версии следствия, с 2016 года по 2018 год мужчина в общей сложности получил более 722 тысяч рублей за оформление и выдачу ветеринарно-сопроводительных документов на продукцию животного происхождения без ее осмотра. Кроме того, из-за действий сотрудника ветобъединения в одну из воинских частей была доставлена партия говядины весом 988 кг, в которой нашли бактерию листерия моноцитогенес, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Уже скоро мужчина окажется на скамье подсудимых. Его дело уже направили на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU