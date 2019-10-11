Сумки щупают руками: в Самаре людям приходится стоять в очереди на улице, чтобы попасть в автовокзал

СЕГОДНЯ 15:17 2019-10-11T15:17:16+03:00

В здании не работает досмотровый аппарат, поэтому осмотр пассажиров занимает больше времени, чем обычно

Изменить размер текста: A A

В Самаре на вход в автовокзал скопились огромные очереди. Люди стоят на улице перед дверьми в обновленное здание. Дело в том, что сейчас всех входящих, как на ж/д вокзале и в аэропорту проверяют на специальном досмотровом аппарате. Людям нужно пройти через рамки и пустить свои сумки по конвейеру.

- Аппарат сломался и все проходит медленно. Поэтому они каждую сумку щупают руками, иногда водят металлоискателем. По сути просто создают очередь, - говорит пассажир Евгений.

Сотрудники автовокзала рассказали, что оборудование действительно вышло из строя, на его ремонт нужно время. Но по требованиям безопасности досмотр всех пассажиров, которые входят в здание, обязательно должен проводиться.

ИСТОЧНИК KP.RU