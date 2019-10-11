В Самаре возле поселка Чкалова нашли незаконную свалку в 4 га

СЕГОДНЯ 15:48 2019-10-11T15:48:29+03:00

С иском в суд обратилась прокуратура района Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд обязал администрацию Кировского района убрать весь бытовой и строительный мусор

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В Кировском районе Самары нашли несанкционированную свалку бытовых отходов. Она расположилась на территории площадью 4 га вблизи поселка Чкалова.

- Прокуратура направляла главе Кировского района представление об устранении выявленного нарушения. Однако несанкционированная свалка так и не была ликвидирована, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Сотрудники надзорного ведомства обратились с иском в суд. 8 октября служители Фемиды удовлетворили требования прокуратуры и обязали администрацию Кировского района убрать и вывезти бытовые и строительные отходы.

ИСТОЧНИК KP.RU