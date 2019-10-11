В Самаре неизвестный водитель сбил на газоне у дома на Запорожской мужчину и уехал
В Самаре полицейские ведут розыск водителя, который в минувший вторник, 8 октября, около 18:40 сбил на улице Запорожской 45-летнего мужчину.
- Неизвестный автомобилист, находясь на газоне у дома № 43А на улице Запорожской, при начале движения не убедился в безопасности маневра и сбил пешехода. После этого он оставил место ДТП, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
В результате случившегося мужчина получил травму ноги и самостоятельно обратился в больницу. Медики оказали ему необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.
Всех, кто стал свидетелем данного происшествия, просят обращаться в дежурную часть полка ДПС ГИБДД УМВД по Самаре по телефону: 951-91-21.
ИСТОЧНИК KP.RU