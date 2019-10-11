В Сызранском районе ввели карантин по туберкулезу крупного рогатого скота

СЕГОДНЯ 16:35 2019-10-11T16:35:16+03:00

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В Сызранском районе Самарской области у крупного рогатого скота выявили туберкулез. Опасное заболевание подхватили животные, содержащиеся на ферме, расположенной в 100 метрах южнее поселка Новорепьевский сельского поселения Новозаборовский. В связи с этим на этой территории ввели карантин.

- Территорию фермы в Сызранском районе признается неблагополучной по туберкулезу крупного рогатого скота, поэтому там устанавливается карантин, - говорится в приказе департамента ветеринарии Самарской области, опубликованном на сайте регионального правительства.

На период действия карантина на ферму нельзя будет ввозить новых животных, а также содержать больных туберкулезом животных в стадах и общих помещениях. Также с территории фермы нельзя будет вывозить сырое молоко. Отметим, что тех животных, у которых будет выявлено заболевание, немедленно изолируют от другого поголовья и в течение 15 дней сдадут на убой.

ИСТОЧНИК KP.RU