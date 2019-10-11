В Самаре появятся около 1800 мусорных евроконтейнеров и 50 бункеров-накопителей

СЕГОДНЯ 16:56 2019-10-11T16:56:53+03:00

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В Самаре продолжается работа по обустройству контейнерных площадок. Сейчас в городе их уже более 3,5 тысяч штук. До конца города появятся еще 117 новых контейнерных площадок. Мэрия города заключила соответствующее соглашение с региональным минЖКХ.

- До 20 октября этого года также планируется отремонтировать 233 контейнерные площадки. На данный момент работы выполнены на улицах Свободы, 198, Мяги, 5 и 11, Елизарова, 36, Пензенская, 26 и других, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Также город планирует закупить около 1800 мусорных евроконтейнеров и 50 бункеров-накопителей. В дальнейшем их передадут в ведение МП «Жиллидер», которое будет собирать и вывозить отходы.

Добавим, что в Самаре также сейчас ведется борьба с незаконными свалками. К началу октября убрали 133 свалок, где в общей сложности находилось 17428 тонн мусора. В настоящее время идет расчистка еще 6 мест: вдоль Волжского шоссе, на улице Белорусской вдоль дороги на детский лагерь «Волгаренок», в районе СНТ «Железнодорожник», в Орловом овраге.

ИСТОЧНИК KP.RU