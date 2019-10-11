2019-10-11T16:56:53+03:00
Общество

В Самаре появятся около 1800 мусорных евроконтейнеров и 50 бункеров-накопителей

Их передадут в ведение МП «Жиллидер»
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
До конца года в городе оборудуют 117 новых контейнерных площадокДо конца года в городе оборудуют 117 новых контейнерных площадок
Изменить размер текста:

В Самаре продолжается работа по обустройству контейнерных площадок. Сейчас в городе их уже более 3,5 тысяч штук. До конца города появятся еще 117 новых контейнерных площадок. Мэрия города заключила соответствующее соглашение с региональным минЖКХ.

- До 20 октября этого года также планируется отремонтировать 233 контейнерные площадки. На данный момент работы выполнены на улицах Свободы, 198, Мяги, 5 и 11, Елизарова, 36, Пензенская, 26 и других, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Также город планирует закупить около 1800 мусорных евроконтейнеров и 50 бункеров-накопителей. В дальнейшем их передадут в ведение МП «Жиллидер», которое будет собирать и вывозить отходы.

Добавим, что в Самаре также сейчас ведется борьба с незаконными свалками. К началу октября убрали 133 свалок, где в общей сложности находилось 17428 тонн мусора. В настоящее время идет расчистка еще 6 мест: вдоль Волжского шоссе, на улице Белорусской вдоль дороги на детский лагерь «Волгаренок», в районе СНТ «Железнодорожник», в Орловом овраге.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Просто кракен какой-то! Сызранский рыбак в сложной борьбе добыл 9-килограммового судака
В Тольятти мужчина предстанет перед судом за убийство маленькой дочери
В Сызранском районе ввели карантин по туберкулезу крупного рогатого скота
Стала известна судьба пропавшей 15-летней девушки из Тольятти
В Самаре неизвестный водитель сбил на газоне у дома на Запорожской мужчину и уехал
В Самаре возле поселка Чкалова нашли незаконную свалку в 4 га
Приглянулось умение слушать: финансист из Самары поборется за сердце телеведущей Ольги Бузовой
Сумки щупают руками: в Самаре людям приходится стоять в очереди на улице, чтобы попасть в автовокзал
Пропустил мясо с бактериями: в Тольятти сотрудника ветобъединения будут судить за взятки и беспечность
В Самарской области нашли оружие раннего железного века
В Самаре пьяная дама на кроссовере влетела на парковку и протаранила автомобиль
АВТОВАЗ анонсировал запуск производства LADA Vesta с "автоматом"
В Самаре здание больницы общества «Красного Креста» приспособят под поликлинику
Между Самарой и Нижним Новгородом запустят прямые субсидируемые рейсы
В Сызрани на балконе дома нашли женщину с веревкой на шее
В Самаре сотрудник УФСИН отделался штрафом за хранение в машине марихуаны
Появились подробности смерти 13-летней девочки в Самаре
В Самаре возле Волгаря автобус № 5д влетел в бок BMW
В мэрии рассказали, какие дороги отремонтируют в Самаре в 2020 году
Самарцы обсудят у «Ракеты» слова главы минЖКХ о возможном росте «мусорного тарифа»
Плати один раз и катайся сколько хочешь: в семейном парке «Мегалэнд» в Самаре идет акция безлимит
В Самаре на подъезде к Фрунзенском мосту устанавливают отбойники и шумозащитные экраны
В Самаре во дворе на Пионерской нашли тело 13-летней девочки
Грузовая переправа Октябрьский спуск - Рождествено будет работать по-новому