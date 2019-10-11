В Тольятти мужчина предстанет перед судом за убийство маленькой дочери

СЕГОДНЯ 17:03 2019-10-11T17:03:07+03:00

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Заместитель прокурора Самарской области утвердил обвинение по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя Тольятти, которому вменяют убийство своего малолетнего ребенка.

- По версии следствия, в октябре 2018 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес множественные удары по голове, туловищу и конечностям своей дочери, которая на тот момент еще не достигла 1,5 лет, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Девочка от полученных травм скончалась в Тольяттинской городской детской больнице. После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело направят на рассмотрение в Самарский областной суд.

ИСТОЧНИК KP.RU