В Тольятти мужчина предстанет перед судом за убийство маленькой дочери
Заместитель прокурора Самарской области утвердил обвинение по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя Тольятти, которому вменяют убийство своего малолетнего ребенка.
- По версии следствия, в октябре 2018 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес множественные удары по голове, туловищу и конечностям своей дочери, которая на тот момент еще не достигла 1,5 лет, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.
Девочка от полученных травм скончалась в Тольяттинской городской детской больнице. После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело направят на рассмотрение в Самарский областной суд.
ИСТОЧНИК KP.RU