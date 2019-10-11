2019-10-11T17:27:14+03:00
Общество

Просто кракен какой-то! Сызранский рыбак в сложной борьбе добыл 9-килограммового судака

Вячеслав Кирьянов рассказал, как вылавливал девятикилограммовую рыбину
Анастасия МЫШКИНА
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Судак на 10 кг дался рыбаку не без борьбыСудак на 10 кг дался рыбаку не без борьбы
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Сызранский рыбак в соцсетях похвастался грандиозным уловом. Вячеслав Кирьянов мечтал о судаке на восемь килограммов, а выловил красавца на "девяточку". По словам рыбака на выезд он отправился ранним утром под проливным дождем. Сначала на удочку попались некрупные жерешки и окуньки. Потом Вячеслав решил немного поспать и проснулся только в 15.00.

- Кричу напарнику, что пора отчаливать, заряжать "тяжелые палки", он подкалывает - может домой? Ну уж нет, я собираюсь поймать судака на 8 кг, - рассказывает рыбак.

Потом была щучка на два килограмма, которая три заброса подряд съела приманку. И вот пришло время трофейного судака.

- Просто Кракен!!! Он стартует под лодку ....хлыст загибается в воду...раздается грохот торчащей джиги по дну лодки!!!! Пытаюсь вывести на борт ....но он цепляться за киль... тут же запрыгиваю на капот и вывожу его на нос лодки, - описывает свою борьбу Вячеслав.

Оказалось, что "кракен" тянет на девять кило - это был действительно рекордный судак!

ИСТОЧНИК KP.RU

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