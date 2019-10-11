Просто кракен какой-то! Сызранский рыбак в сложной борьбе добыл 9-килограммового судака
Сызранский рыбак в соцсетях похвастался грандиозным уловом. Вячеслав Кирьянов мечтал о судаке на восемь килограммов, а выловил красавца на "девяточку". По словам рыбака на выезд он отправился ранним утром под проливным дождем. Сначала на удочку попались некрупные жерешки и окуньки. Потом Вячеслав решил немного поспать и проснулся только в 15.00.
- Кричу напарнику, что пора отчаливать, заряжать "тяжелые палки", он подкалывает - может домой? Ну уж нет, я собираюсь поймать судака на 8 кг, - рассказывает рыбак.
Потом была щучка на два килограмма, которая три заброса подряд съела приманку. И вот пришло время трофейного судака.
- Просто Кракен!!! Он стартует под лодку ....хлыст загибается в воду...раздается грохот торчащей джиги по дну лодки!!!! Пытаюсь вывести на борт ....но он цепляться за киль... тут же запрыгиваю на капот и вывожу его на нос лодки, - описывает свою борьбу Вячеслав.
Оказалось, что "кракен" тянет на девять кило - это был действительно рекордный судак!
ИСТОЧНИК KP.RU