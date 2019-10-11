Адвокат задержан за вымогательство миллиона рублей у жителя Сызрани

СЕГОДНЯ 18:01 2019-10-11T18:01:00+03:00

Адвокат задержан с поличным при получении 500 тысяч рублей

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10 октября сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали адвоката Михаила Митина при получении 500 тысяч рублей.

По данным собственных источников "КП-Самара", его подозревают в мошенничестве: за один миллион рублей он обещал избавить жителя Сызрани, которого подозревали в незаконном обороте наркотиков, от уголовной ответственности.

Ранее Митин работал полицейским в Сызрани, так что можно было предположить, что у него остались какие-то связи в этих кругах, однако опера считают, что выполнять обещанное он не собирался.

ИСТОЧНИК KP.RU