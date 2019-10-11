Адвокат задержан за вымогательство миллиона рублей у жителя Сызрани
Задержанный ранее работал в полиции
Адвокат задержан с поличным при получении 500 тысяч рублей
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10 октября сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали адвоката Михаила Митина при получении 500 тысяч рублей.
По данным собственных источников "КП-Самара", его подозревают в мошенничестве: за один миллион рублей он обещал избавить жителя Сызрани, которого подозревали в незаконном обороте наркотиков, от уголовной ответственности.
Ранее Митин работал полицейским в Сызрани, так что можно было предположить, что у него остались какие-то связи в этих кругах, однако опера считают, что выполнять обещанное он не собирался.
ИСТОЧНИК KP.RU