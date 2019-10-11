Вот это формы! Самарская звезда "Дом-2" продемонстрировала подтянутые ягодицы в открытых комбинациях

СЕГОДНЯ 18:05 2019-10-11T18:05:56+03:00

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Экс-звездочка "Дом-2", скрипачка Мария Кохно порадовала подписчиков в инстаграме откровенными фотографиями. Девушка выложила два фото, на которых она в кружевной комбинации - в черной и в белой.

- Я жила в суете и в метаниях все годы учебы и теперь я знаю, что все происходит наилучшим образом для нас и все, кому мы нужны, будут рядом несмотря ни на что, - написала девушка под постом.

Подписчики тут же поспешили похвалить девушку за красивые фото и прекрасную фигуру с подтянутыми ягодицами.

А в ответ девушка поведала, что всегда хорошо выглядит, благодаря перманентному макияжу.

ИСТОЧНИК KP.RU