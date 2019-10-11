Вот это формы! Самарская звезда "Дом-2" продемонстрировала подтянутые ягодицы в открытых комбинациях
Экс-звездочка "Дом-2", скрипачка Мария Кохно порадовала подписчиков в инстаграме откровенными фотографиями. Девушка выложила два фото, на которых она в кружевной комбинации - в черной и в белой.
- Я жила в суете и в метаниях все годы учебы и теперь я знаю, что все происходит наилучшим образом для нас и все, кому мы нужны, будут рядом несмотря ни на что, - написала девушка под постом.
Подписчики тут же поспешили похвалить девушку за красивые фото и прекрасную фигуру с подтянутыми ягодицами.
А в ответ девушка поведала, что всегда хорошо выглядит, благодаря перманентному макияжу.
ИСТОЧНИК KP.RU