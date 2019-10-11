Штраф за "травку": экс-сотрудник ФСИН признал вину в покупке наркотиков и не прогадал

СЕГОДНЯ 18:15 2019-10-11T19:20:32+03:00

Дело рассматривалось в суде в особом порядке

Изменить размер текста: A A

Штраф 20 тысяч рублей - такое наказание назначил суд бывшему старшему инспектору УФСИН России по Самарской области за покупку и перевозку 30 грамм марихуаны.

6 июня его задержали сотрудники ФСБ, 14 июня в одном из подразделений регионального Следственного комитета возбудили уголовное дело, которое уже в августе направили в суд.

Как рассказали в прокуратуре Промышленного района, это уголовное дело рассматривалось в особом порядке.

Статья обвинения предусматривает до 3 лет реального лишения свободы, однако суд в итоге ограничился штрафом в размере 20 тысяч рублей.

Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU