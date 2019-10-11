2019-10-11T20:54:07+03:00
Общество

Тольяттинский ветеринар за взятку накормил военных некачественным мясом

В партии говядины нашли бактерии, вредные для здоровья человека
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Мужчина очень хотел денег, и не подумал о другихМужчина очень хотел денег, и не подумал о других
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Тольяттинский специалист ветстанции обвиняется во взятках. В СУ СК РФ сообщили, что по версии следствия мужчина четыре раза брал деньги за то, чтобы не проверять партии продуктов на возможное содержание вредных бактерий. Всего он получил более 770 тыс. рублей. За деньги он закрыл глаза на то, что на рынок поступает продукция животного происхождения, чьё качество ничем не подтверждается.

- В результате этих действий в воинскую часть поставили 988 кг говядины, зараженную бактериями, опасными для здоровья людей, - отметили в СУ СК РФ по Самарской области.

Сопровождением дела занималась полиция. Следователи собрали достаточную доказательную базу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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