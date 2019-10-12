2019-10-12T08:48:50+03:00
Происшествия

Чуть не убил семью с ребенком! Нетрезвый водитель Митцубиши сбежал с места ДТП в Самаре

Авария произошла ночью на Средне-Садовой в Самаре
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Машина не в самом лучшем состоянии после столкновенияМашина не в самом лучшем состоянии после столкновения
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В Самаре этой ночью чуть было не пострадали в ДТП семья с ребенком. В их Ниссан на хорошей скорости въехал водитель на Митцубиши. Произошло это на пересечении улиц Средне-Садовая и Свободы.

- Водитель-виновник аварии сразу скрылся с места происшествия. Автомобиль кинул прямо на дороге. Предположительно, он был пьян, - рассказали активисты "Ночного патруля", которые этой ночью выезжали в рейд.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, виновного ищут. Возможно, он надеялся сказать, что машина была в угоне, однако очевидцы водителя хорошо запомнили.

Эта ночь вообще выдалась урожайной на водителей, которые садились за руль в нетрезвом виде. Так пьяного за рулем задержали на перекрестке ул. Полевая и пр. Ленина - это был таксист и он совершил ДТП. Мужчина отказался от освидетельствования, но за ним уже был грех езды в нетрезвом виде, так что наказания ему не избежать, причем уголовного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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