2019-10-12T09:02:41+03:00
Происшествия

В Зубчаниновке водитель такси отправил пенсионерку в больницу

Женщину доставили в больницу с повреждениями
Анастасия МЫШКИНА
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В Самаре таксист отправил пешехода в больницуВ Самаре таксист отправил пешехода в больницу
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В Самаре в пос.ЗУбчаниновка водитель такси наехал на пешехода. Это произошло на улице Чекистов: 55-летняя женщина переходила дорогу по неконтролируемому пешеходному переходу. Водитель автомобиля Киа Рио несся по дороге и просто не заметил женщину.

- В результате ДТП пешеход получила повреждения, с места ДТП скорой помощью ее доставили в больницу, назначено амбулаторное лечение, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Кстати, у таксиста нашли еще одно нарушение - в рейс он вышел без путевого листа. Так что в отношении мужчины завели еще и дело об административном правонарушении. А в обстоятельствах ДТП продолжает разбираться полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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