Выходные в Самаре пройдут в тумане и дожде

СЕГОДНЯ 12:52 2019-10-12T12:52:43+03:00

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В Самаре в выходные будет дождливо, в воскресенье на отдельные районы опустится туман и подует сильный ветер до 18 метров в секунду. Температура поднимется до +14 градусов. Об этом сообщают синоптики Приволжского УГМС.

Небольшой и умеренный дождь продлится все выходные и продолжится в начале недели. Так что в середине октября в Самаре наступает настоящая осень - стоит готовить резиновые сапоги, дождевики и зонты. При этом западный и юго-западный ветер не дадут замерзнуть, а к 15 октября температура вообще поднимется до +16 градусов.

Синоптики говорят, что в середине октября температура вообще будет на четыре градуса в среднем выше, чем обычно в это время. А вот неустойчивый характер погоды обуславливает влияние фронтальных разделов.

ИСТОЧНИК KP.RU