Задраить люки, погружаемся: на Заводском шоссе легковушка провалилась в яму под лужей

СЕГОДНЯ 13:32 2019-10-12T13:37:21+03:00

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Очевидцы в социальных сетях поделились курьезной фотографией, как отечественная легковушка чуть не провалилась в яму ан Заводском шоссе, которую удачно замаскировала лужа. Машина сильно накренилась, водителю пришлось спасать овощи, которые были в багажнике на крыше.

- Ничего удивительного, в прошлом году там фуры проваливались, - тут же отреагировали самарцы на происшествие.

Этот участок дороги еще только планируют отремонтировать. Работы должны пройти в 2020 году. В этом году дорогу проложили и сделали ливневки на участке до XXII Партсъезда. На этом же отрезке пути водителям пока придется проявлять максимальную осторожность.

ИСТОЧНИК KP.RU