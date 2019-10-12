Задраить люки, погружаемся: на Заводском шоссе легковушка провалилась в яму под лужей
Очевидцы в социальных сетях поделились курьезной фотографией, как отечественная легковушка чуть не провалилась в яму ан Заводском шоссе, которую удачно замаскировала лужа. Машина сильно накренилась, водителю пришлось спасать овощи, которые были в багажнике на крыше.
- Ничего удивительного, в прошлом году там фуры проваливались, - тут же отреагировали самарцы на происшествие.
Этот участок дороги еще только планируют отремонтировать. Работы должны пройти в 2020 году. В этом году дорогу проложили и сделали ливневки на участке до XXII Партсъезда. На этом же отрезке пути водителям пока придется проявлять максимальную осторожность.
ИСТОЧНИК KP.RU